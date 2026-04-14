Despre Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. este un producător de containere pentru ambalaje cu sediul în Japonia. Compania își desfășoară activitatea în patru segmente de afaceri. Segmentul legat de containerele de ambalare este implicat în fabricarea și vânzarea de cutii de conserve și alte produse metalice, produse din plastic, sticlă și hârtie, precum și în fabricarea și vânzarea pe bază de contract a produselor aerosoli și depunerea de bunuri generale. Segmentul legat de plăcile de oțel este implicat în fabricarea și vânzarea de oțel și plăci de oțel prelucrate. Segmentul Materiale funcționale oferă substraturi pentru discuri, filme cu funcții optice, glazuri și gel coat. Segmentul Imobiliare este implicat în închirierea de clădiri și facilități comerciale. Segmentul Altele este implicat în fabricarea și vânzarea de aliaje dure, utilaje și unelte, materiale agricole, vânzarea de produse petroliere, precum și în activitatea de agenție de asigurări.