Despre Tanger Factory Reit
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. este un fond de investiții imobiliare (REIT) complet integrat, autoadministrat și autogestionat. Compania este proprietar și operator de centre de desfacere în Statele Unite și Canada. Compania se concentrează pe dezvoltarea, achiziția, deținerea, operarea și gestionarea centrelor comerciale de tip outlet. Centrele de desfacere și alte active sunt deținute de cele două filiale ale sale, Tanger GP Trust și Tanger LP Trust, iar toate operațiunile sunt conduse de acestea. Portofoliul companiei este format din aproximativ 36 de centre de desfacere. Proprietățile sale sunt situate în aproximativ 20 de state și în Canada, totalizând 13,6 milioane de metri pătrați, închiriate pentru peste 2.700 de magazine operate de peste 600 de companii de marcă diferite. Printre centrele sale de desfacere consolidate se numără Deer Park, New York, Riverhead, New York , Foley, Alabama, Rehoboth Beach, Delaware, Atlantic City, New Jersey, San Marcos, Texas, Myrtle Beach Hwy 501, Carolina de Sud, Savannah, Georgia și Sevierville, Tennessee.