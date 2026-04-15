Comerț Synchrony Financial - SYF CFD
Despre Synchrony Financial
Synchrony Financial este o companie de servicii financiare pentru consumatori. Compania oferă o gamă de produse de credit prin intermediul unor programe pe care le-a stabilit cu un grup de comercianți cu amănuntul la nivel național și regional, comercianți locali, producători, grupuri de cumpărători, asociații industriale și furnizori de servicii medicale. Activitățile de venituri ale companiei sunt gestionate prin intermediul a trei platforme de vânzări: Retail Card, Payment Solutions și CareCredit. Își oferă produsele de credit prin intermediul filialei sale, Synchrony Bank (Banca). Prin intermediul Băncii, oferă o gamă de produse de depozit asigurate de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), inclusiv certificate de depozit, conturi de pensii individuale (IRA), conturi de piață monetară și conturi de economii. Societatea oferă trei tipuri de produse de credit: carduri de credit, produse de credit comercial și credite de consum în rate. Compania oferă, de asemenea, un produs de anulare a datoriilor. Compania oferă două tipuri de carduri de credit: carduri de credit cu etichetă privată și carduri duale.