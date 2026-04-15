Despre Stryker
Stryker Corporation (Stryker) este o companie de tehnologie medicală. Compania oferă produse și servicii în domeniile medical și chirurgical, neurotehnologie, ortopedie și coloană vertebrală care contribuie la îmbunătățirea rezultatelor pacienților și spitalelor. Produsele sale sunt vândute în aproximativ 75 de țări prin intermediul filialelor și sucursalelor deținute de Companie, precum și prin intermediul unor dealeri și distribuitori terți. Printre produsele sale se numără echipamente chirurgicale și sisteme de navigație chirurgicală; sisteme endoscopice și de comunicații; produse de manipulare a pacienților, echipamente medicale de urgență și produse de unică folosință pentru terapie intensivă; dispozitive neurochirurgicale și neurovasculare; implanturi utilizate în operațiile de înlocuire a articulațiilor și de traumatologie; tehnologia Mako Robotic-Arm Assisted; dispozitive pentru coloana vertebrală, precum și alte produse utilizate într-o serie de specialități medicale. Segmentele sale de activitate includ MedSurg și Neurotehnologie și Ortopedie și Coloană vertebrală. Printre filialele sale se numără Alcott Indemnity Company, Arrinex, Inc., Berchtold Corporation și BioMimetic Therapeutics, LLC.