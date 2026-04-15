Comerț State Street - STT CFD
Despre State Street
State Street Corporation este un holding financiar. Compania, prin intermediul filialei sale, State Street Bank and Trust Company (State Street Bank), oferă o gamă de produse și servicii financiare investitorilor instituționali din întreaga lume. Își desfășoară activitatea prin intermediul a două linii de afaceri: Servicii de investiții și Managementul investițiilor. Linia sa de activitate Servicii de investiții îndeplinește funcții de custodie și funcții conexe cu valoare adăugată, cum ar fi furnizarea de servicii de compensare, decontare și plată pentru investitorii instituționali. Își desfășoară activitatea prin intermediul State Street Institutional Services, State Street Global Markets, State Street Digital și Charles River Development. Linia sa de activitate de gestionare a investițiilor, prin intermediul State Street Global Advisors, oferă o gamă de strategii și produse de gestionare a investițiilor pentru clienții săi. Printre clienții săi se numără fonduri mutuale, fonduri de investiții colective și alte fonduri comune de investiții, planuri de pensii corporative și publice, companii de asigurări și altele.