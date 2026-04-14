Despre Sm Energy
SM Energy Company este o companie energetică independentă. Compania este implicată în achiziționarea, explorarea, dezvoltarea și producția de petrol, gaze și gaze naturale lichide (LGN) în statul Texas. Operațiunile sale sunt concentrate în bazinul Midland și în sudul Texasului. Compania desfășoară activități de foraj și finalizare în cadrul pozițiilor sale RockStar și Sweetie Peck din bazinul Midland, concentrându-se în principal pe delimitarea, dezvoltarea și extinderea poziției sale din bazinul Midland. Activele sale din bazinul Midland sunt compuse din aproximativ 81.000 de acri nete situate în bazinul Permian din vestul Texasului și includ activele sale RockStar din comitatele Howard și Martin, Texas, și activele sale Sweetie Peck din comitatele Upton și Midland, Texas. Activele sale din sudul Texasului cuprind aproximativ 155.000 de hectare nete situate în comitatele Dimmit și Webb, Texas. Operațiunile sale din sudul Texasului se concentrează pe producția atât din formațiunea de șisturi Eagle Ford, cât și din formațiunea Austin Chalk.