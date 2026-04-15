Comerț Simon Prop Group - SPG CFD
Despre Simon Prop Group
Simon Property Group, Inc. este un fond de investiții imobiliare (REIT) autoadministrat și autogestionat. Compania deține, dezvoltă și gestionează destinații de cumpărături, restaurante, divertisment și destinații cu utilizare mixtă de primă clasă, care constau în principal în mall-uri, Premium Outlets și The Mills. Compania deține aproximativ 199 de proprietăți în Statele Unite, care constau în 95 de mall-uri, 69 de Premium Outlets, 14 Mills, șase centre de lifestyle și 15 alte proprietăți de retail în 37 de state și Puerto Rico. Simon Property Group, L.P. (Operating Partnership), este filiala de parteneriat a companiei care deține toate proprietățile sale imobiliare și alte active. În plus, compania are în derulare proiecte de reamenajare și extindere, inclusiv adăugarea de ancore, chiriași de mari dimensiuni și restaurante, la mai multe proprietăți din America de Nord, Europa și Asia. Compania deține o participație în aproximativ 33 de proprietăți Premium Outlets și Designer Outlet situate în principal în Asia, Europa și Canada.