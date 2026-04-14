Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. este o societate cu sediul în Japonia, implicată în principal în activități chimice. Compania își desfășoară activitatea în șase segmente de afaceri. Segmentul Clorură de polivinil și produse chimice produce și vinde clorură de vinil, produse de sodă caustică, clorometan și metanol. Segmentul Silicon produce și vinde produse din silicon. Segmentul Produse chimice funcționale produce și vinde derivați de celuloză, siliciu metalic, poval și feromoni sexuali sintetici. Segmentul Semiconductor Silicon produce și vinde produse din siliciu pentru semiconductori. Segmentul Materiale electronice și funcționale produce și vinde magneți de pământuri rare, materiale de ambalare pentru diode emițătoare de lumină (LED), fotorezistenți, albume pentru măști, produse din cuarț sintetic, fluoroelastomer lichid și peliculă. Segmentul Servicii tehnologice, comerciale și de procesare oferă produse prelucrate din rășină, exportă tehnologie și instalații și altele.