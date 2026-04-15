Despre Restaurant Brands Intrnational
Restaurant Brands International Inc. este o companie de restaurante cu servire rapidă (QSR). Compania se ocupă cu servirea cafelei și a altor băuturi și produse alimentare. Deține patru mărci de restaurante cu servire rapidă: Burger King, Tim Hortons, Popeyes și Firehouse Subs. Restaurantele Tim Hortons sunt QSR cu un meniu care include cafea amestecată, ceai, băuturi speciale calde și reci pe bază de espresso, produse de patiserie, inclusiv gogoși, Timbits, covrigi, brioșe, fursecuri și produse de patiserie, panini la grătar, sandvișuri clasice, wraps și supe. Restaurantele Burger King sunt restaurante QSR care oferă hamburgeri la grătar, pui și alte sandvișuri speciale, cartofi prăjiți, băuturi răcoritoare și alte produse alimentare. Restaurantele Popeyes sunt restaurante QSR care oferă un meniu în stil Louisiana care include pui prăjit, pulpe de pui, creveți prăjiți, fructe de mare, fasole roșie și orez și alte produse regionale. Compania operează aproximativ 28.000 de restaurante în peste 100 de țări.