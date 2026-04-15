Despre Resources Connection, Inc.
Resources Connection, Inc. este o firmă de consultanță. Entitățile operaționale ale companiei oferă servicii în principal sub denumirea Resources Global Professionals (RGP). Își desfășoară activitatea prin intermediul a trei segmente de afaceri: RGP, Taskforce și Sitrick. Segmentul RGP este o practică de consultanță de afaceri, care funcționează sub marca RGP și se concentrează pe servicii de consultanță de proiect și servicii profesionale de recrutare de personal în domenii, cum ar fi finanțe și contabilitate, strategie de afaceri și transformare, precum și tehnologie și digital. Segmentul taskforce este o firmă germană de servicii profesionale care funcționează sub marca taskforce. Aceasta utilizează un model de afaceri și o infrastructură de antreprenori/parteneri independenți și se concentrează pe furnizarea de servicii de management interimar de nivel superior și de management de proiect pentru clienții din piața de mijloc de pe piața germană. Segmentul Sitrick este o firmă de comunicare în situații de criză și de relații publice, care funcționează sub marca Sitrick și care oferă servicii corporative, financiare, tranzacționale și de management.