Despre PPG Industries
PPG Industries, Inc. produce și distribuie o gamă de vopsele, acoperiri și materiale speciale. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a două segmente: Acoperiri performante și Acoperiri industriale. Segmentul Performance Coatings furnizează în principal o gamă de acoperiri protectoare și decorative, materiale de etanșare și finisaje, împreună cu produse de marcare a trotuarelor, decapanți, coloranți și produse chimice conexe, precum și transparențe și armuri transparente. Segmentul Industrial Coatings furnizează în principal o gamă de acoperiri și finisaje protectoare și decorative, precum și adezivi, agenți de etanșare, produse de pretratare a metalelor, monomeri și acoperiri optice, acoperiri cu frecare redusă, siliciu precipitat și alte materiale speciale. Printre mărcile sale Performance Coatings se numără PPG, GLIDDEN, COMEX, OLYMPIC, DULUX, SIGMA, HISTOR, SEIGNEURIE, PEINTURES GAUTHIER și JOHNSTONE'S, printre altele. Printre mărcile sale de acoperiri industriale se numără PPG și TESLIN. Își livrează produsele către clienți într-o serie de utilizări finale.