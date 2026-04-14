Comerț Owens Corniing - OC CFD
Despre Owens Corniing
Owens Corning este un furnizor de materiale de construcții și industriale. Compania produce o gamă de izolații, acoperișuri și materiale compozite din fibră de sticlă. Își desfășoară activitatea prin intermediul a trei segmente: Materiale compozite, Izolații și Acoperișuri. Segmentul său Composites se ocupă cu producerea, fabricarea și vânzarea de armături din sticlă sub formă de fibre. Materialele sale de ranforsare din sticlă sunt, de asemenea, utilizate în aval de segmentul Composites pentru a fabrica și vinde produse din fibră de sticlă sub formă de țesături, nețesute și alte produse specializate. Segmentul său de izolații este implicat în fabricarea și vânzarea de plăci de izolație termică și acustică, de izolație cu umplutură vrac, de izolații din spumă și accesorii. Segmentul său Acoperișuri se ocupă cu fabricarea și vânzarea de șindrilă pentru acoperișuri rezidențiale, materiale asfaltice oxidate, componente pentru acoperișuri utilizate în construcții rezidențiale și comerciale și în aplicații speciale, precum și materiale de ambalare sintetice.