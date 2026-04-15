Comerț Oshkosh - OSK CFD
Despre Oshkosh
Oshkosh Corporation este un proiectant, producător și comerciant de echipamente de acces, vehicule speciale și caroserii de camioane. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a patru segmente: Echipamente de acces, Apărare, Pompieri și situații de urgență și Comercial. Segmentul Echipamente de acces produce și comercializează platforme de lucru aeriene și încărcătoare telescopice utilizate într-o varietate de aplicații în construcții, industriale, instituționale și de întreținere generală. Segmentul Apărare produce și comercializează vehicule tactice, remorci, piese și servicii de integrare a sistemelor de armament și de aprovizionare, vehicule de livrare și vehicule de deszăpezire. Segmentul Pompieri și situații de urgență produce și comercializează vehicule și echipamente de stingere a incendiilor personalizate și comerciale, vehicule ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting), simulatoare, vehicule mobile de comandă și control și alte vehicule de urgență. Segmentul comercial produce și comercializează vehicule de colectare a deșeurilor, betoniere, vehicule pentru servicii de teren și macarale montate pe camioane.