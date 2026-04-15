Comerț Insight Molecular Diagnostics Inc - OCX CFD
Despre OncoCyte Corporation
Oncocyte Corporation este o companie de diagnosticare moleculară. Compania este angajată în dezvoltarea și comercializarea de teste dezvoltate în laborator (LDT) pentru a răspunde unor nevoi medicale nesatisfăcute în cadrul continuumului de îngrijire a cancerului. LDT-urile oferă informații utilizabile medicilor și pacienților pentru a optimiza deciziile de tratament, inclusiv selectarea imunoterapiei. Compania se concentrează pe dezvoltarea unui test de sânge de confirmare neinvaziv pentru cancerul pulmonar numit DetermaDx. DetermaDx este testul de predicție a riscului de recidivă a cancerului și a răspunsului la chimioterapie al unui pacient în stadii incipiente de cancer pulmonar. Portofoliul său de dezvoltare include TheraSure CNI Monitor, care este un test pe bază de sânge pentru monitorizarea imunoterapiei, și TheraSure Transplant Monitor, un test de monitorizare a transplantului de organe solide. Celelalte produse ale sale sunt DetermaIO, DetermaCNI, DetermaMx, Keytruda, Opdivo, Tecentriq și Imfinzi.