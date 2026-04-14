Despre NEC Corporation
NEC Corporation este o companie cu sediul în Japonia, implicată în principal în furnizarea de servicii de integrare de sisteme și de rețele. Compania operează în cinci segmente de activitate. Segmentul Public este implicat în furnizarea de servicii de integrare a sistemelor, asistență, externalizare și servicii cloud, precum și de echipamente de sistem pentru instituții publice și medicale, guverne și mass-media. Segmentul Enterprises este implicat în furnizarea de servicii de integrare de sisteme, asistență, externalizare și servicii cloud pentru industriile de producție, distribuție, servicii și financiare. Segmentul Network Services este implicat în furnizarea de infrastructuri de rețea, integrare de sisteme și servicii de management. Segmentul System Platform este implicat în furnizarea de hardware, software și produse de rețea corporative. Segmentul Global este implicat în furnizarea de produse de siguranță, infrastructuri de rețea și sisteme de stocare a energiei. Compania este, de asemenea, implicată în afaceri cu infrastructuri de centre de date și echipamente de iluminat.