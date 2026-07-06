Comerț Lundin Mining Corporation - LUNca
Despre Lundin Mining Corporation
Lundin Mining Corporation este o companie minieră diversificată de exploatare a metalelor de bază cu sediul în Canada. Compania este implicată în exploatarea minieră, explorarea și dezvoltarea de proprietăți minerale, în principal în Chile, Brazilia, Portugalia, Suedia și Statele Unite ale Americii, producând în principal cupru, zinc, aur și nichel. Segmentele sale includ Candeleria, Chapada, Eagle, Neves-Corvo și Zinkgruvan. Segmentele sale geografice includ Europa, Asia, America de Sud și America de Nord. Activele sale de exploatare includ mina Eagle, situată în Statele Unite, mina Neves-Corvo, situată în Portugalia, și mina Zinkgruvan, situată în Suedia. Exploatarea minieră de cupru Candelaria a companiei este situată în regiunea Atacama din Chile, Regiunea III, la o altitudine de aproximativ 650 de metri deasupra nivelului mării și la 20 de kilometri(km) la sud de orașul Copiapo. Proiectul său Chapada este situat la aproximativ 320 km nord de capitala statului Goiania și la 270 km nord-vest de capitala națională Brasilia.