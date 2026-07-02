Comerț LTC Properties, Inc. - LTC
Despre LTC Properties, Inc.
LTC Properties Inc. este un fond de investiții imobiliare (REIT). Compania investește în locuințe pentru persoane vârstnice și în proprietăți de îngrijire a sănătății prin vânzări-închirieri, finanțări ipotecare, asocieri în participație, finanțări pentru construcții și soluții de finanțare structurată, inclusiv capitaluri proprii preferențiale, credite punte, mezanin și unitranche. Aceasta investește în diverse proprietăți, inclusiv în centre de asistență medicală calificată (SNF), care oferă îngrijire de recuperare, reabilitare și asistență medicală; facilități de asistență pentru persoanele cu handicap (ALF), care deservesc persoane care au nevoie de asistență pentru activitățile de zi cu zi; Centre de viață independentă (ILF), cunoscute și sub numele de comunități de pensionari sau apartamente pentru seniori, care oferă o comunitate și numeroase niveluri de servicii, cum ar fi spălătorie, menaj, opțiuni de luat masa/planuri de masă, programe de exerciții fizice și de wellness, transport, activități sociale, culturale și recreative și altele, și Centre de îngrijire a memoriei (MC), care oferă opțiuni specializate pentru persoanele cu boala Alzheimer și alte forme de demență.