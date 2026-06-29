Comerț Lockheed Martin Corp - LMT
Despre Lockheed Martin Corp
Lockheed Martin Corporation este o companie de securitate și aerospațială. Își desfășoară activitatea prin intermediul a patru segmente. Segmentul aeronautic este implicat în cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, susținerea și modernizarea aeronavelor militare, inclusiv a aeronavelor de luptă și de mobilitate aeriană, a vehiculelor aeriene fără pilot și a tehnologiilor conexe. Segmentul de rachete și control al focului oferă sisteme de apărare aeriană și antirachetă; sisteme de control al focului; vehicule terestre cu și fără echipaj uman și soluții de gestionare a energiei. Segmentul Sisteme rotative și de misiune oferă proiectare, producție, servicii și asistență pentru diverse elicoptere militare și comerciale, nave de suprafață, sisteme de apărare antirachetă pe mare și pe uscat, sisteme radar, sisteme de misiune și de luptă pe mare și în aer, soluții de comandă și control al misiunilor, soluții cibernetice și soluții de simulare și instruire. Segmentul spațial este implicat în cercetarea și dezvoltarea, proiectarea, ingineria și producția de sateliți, sisteme de transport spațial, sisteme de atac și de apărare.