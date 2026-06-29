Comerț Limbach Holdings - LMB
Despre Limbach Holdings
Limbach Holdings, Inc. este o firmă de soluții integrate pentru sisteme de construcții. Compania se concentrează pe proiectarea, prefabricarea modulară, instalarea, gestionarea și întreținerea sistemelor de încălzire, ventilație, aer condiționat (HVAC), mecanice, electrice, sanitare și de control. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a două segmente: General Contractor Relationships (GCR) și Owner Direct Relationships (ODR). Segmentul GCR gestionează proiecte de construcții noi sau de renovare care implică servicii HVAC, sanitare sau electrice atribuite companiei de către antreprenori generali sau manageri de construcții. Segmentul ODR oferă servicii de întreținere sau service pentru sistemele HVAC, sanitare sau electrice, controlul clădirilor și proiecte contractuale de specialitate direct proprietarilor de clădiri sau administratorilor de proprietăți sau atribuite de aceștia. Societatea își desfășoară activitatea în regiunile Nord-Est, Mid-Atlantic, Sud-Est, Midwest și Sud-Vest ale Statelor Unite.