Comerț Life Time Group Holdings, Inc. - LTH
Despre Life Time Group Holdings, Inc.
Life Time Group Holdings, Inc., fostă LTF Holdings, Inc., este o companie holding pentru mărci de lifestyle. Compania este implicată în principal în proiectarea, construirea și operarea de centre sportive și atletice cu utilizări multiple, centre de fitness profesionale, centre de recreere pentru familii și centre spa într-un mediu asemănător cu cel al unei stațiuni, în principal în locații rezidențiale din zonele metropolitane din Statele Unite și Canada. Oferă săli de fitness cu echipamente, vestiare, studiouri de fitness de grup, piscine interioare și exterioare și bistrouri, terenuri de tenis interioare și exterioare, terenuri de baschet, LifeSpa, LifeCafe și spații de îngrijire a copiilor și de învățare Kids Academy. Oferta LifeTime Digital a companiei oferă cursuri de fitness în streaming în direct, antrenamente personale de la distanță bazate pe obiective, asistență în materie de nutriție și pierdere în greutate și conținut curatorial de sănătate, fitness și wellness. De asemenea, compania oferă membrilor săi Apple Fitness+, care le oferă membrilor săi conținut și monitorizare a datelor privind starea de bine. Compania operează aproximativ 155 de centre în 29 de state și un centru canadian.