Despre Laboratory Corprtn Of Amer Holdings
Laboratory Corporation of America Holdings este o companie din domeniul științelor vieții care oferă servicii de laborator clinic și servicii de dezvoltare de medicamente end-to-end. Segmentele de activitate ale companiei includ Labcorp Diagnostics (Dx) și Labcorp Drug Development (DD). Prin intermediul segmentelor sale Dx și DD, compania oferă soluții de diagnosticare, de dezvoltare a medicamentelor și soluții bazate pe tehnologie. De asemenea, compania sprijină activitatea de testare clinică în aproximativ 100 de țări prin intermediul laboratorului său central din industrie, al activităților preclinice și de dezvoltare clinică. Segmentul Dx funcționează printr-o rețea de centre de servicii pentru pacienți, sucursale, laboratoare de răspuns rapid, laboratoare primare și laboratoare de specialitate. Segmentul DD, care funcționează la scară globală. Compania deservește o serie de clienți, inclusiv medici, spitale, companii farmaceutice, cercetători, agenții guvernamentale, medici și alți furnizori de servicii medicale. De asemenea, contribuie la furnizarea de servicii de testare non-clinică.