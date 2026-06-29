Comerț Jones Lang LaSalle Incorporated - JLL
Despre Jones Lang LaSalle Incorporated
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) este o companie de servicii profesionale specializată în gestionarea proprietăților imobiliare și a investițiilor. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a patru segmente de afaceri: America; Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), și Asia-Pacific. Compania oferă servicii pentru nevoile proprietarilor, ocupanților și investitorilor în domeniul imobiliar. Oferă clienților săi o gamă de servicii la nivel local, regional și global. Serviciile sale în domeniul imobiliar includ leasing, piețe de capital, management integrat al proprietăților și facilităților, management de proiect, consultanță, consultanță, evaluări și servicii de soluții digitale la nivel local, regional și global. LaSalle oferă clienților cu produse și servicii de investiții imobiliare, cum ar fi investiții private în mai multe tipuri de proprietăți imobiliare, inclusiv birouri, industriale, de sănătate și rezidențiale multifamiliale. LaSalle permite clienților să investească în conturi separate axate pe acțiuni imobiliare publice.