Comerț Johnson Controls International plc - JCI
Despre Johnson Controls International plc
Johnson Controls International PLC este o companie globală diversificată de tehnologie și multiindustrială. Compania se concentrează pe dezvoltarea de soluții energetice, infrastructură integrată și sisteme de transport. Segmentele sale includ Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific și Global Products. Compania proiectează, produce și instalează produse și sisteme pentru clădiri în întreaga lume, inclusiv echipamente de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC), controale HVAC, sisteme de gestionare a energiei, sisteme de securitate, sisteme de detectare a incendiilor și soluții de stingere a incendiilor. Oferă soluții de eficiență energetică și servicii tehnice, inclusiv inspecții, întreținere programată și înlocuirea sistemelor mecanice și de control. Oferă soluții de securitate cu produsele Qolsys, DSC, Bentel, Visonic, PowerG și Tyco. De asemenea, proiectează și produce aparate de tratare a aerului personalizate și centre de date modulare pentru furnizorii de cloud și colocare la scară mare.