Comerț Jabil - JBL
Despre Jabil
Jabil Inc. oferă servicii și soluții de producție electronică în întreaga lume. Compania își desfășoară activitatea în două segmente, care includ Servicii de producție electronică (EMS) și Servicii de producție diversificate (DMS). Segmentul său EMS se concentrează pe valorificarea tehnologiei informației (IT), pe proiectarea și ingineria lanțului de aprovizionare, pe tehnologiile centrate pe electronica de bază, pe partajarea infrastructurii sale de producție și pe capacitatea de a deservi o gamă largă de piețe. Segmentul său DMS se concentrează pe furnizarea de soluții de inginerie și se axează pe științele și tehnologiile materialelor. Oferă servicii de proiectare electronică, de producție și de gestionare a produselor pentru companii din sectorul auto, al echipamentelor de capital, al stilului de viață al consumatorilor și al tehnologiilor purtabile, al calculatoarelor și al stocării, al apărării și aerospațialului, al locuinței digitale, al creșterii emergente, al sănătății, industrial și energetic, al mobilității, al ambalajelor, al punctelor de vânzare și al industriei de imprimare. Compania oferă, de asemenea, soluții pentru sticle de hârtie și ambalaje pe bază de hârtie.