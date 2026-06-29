Comerț Iron Mountain Incorporated - IRM
Despre Iron Mountain Incorporated
Iron Mountain Incorporated este angajată în ecosistemul fizic care susține stocarea și recuperarea informațiilor pentru întreprinderi, care se bazează pe documente de hârtie sau benzi de calculator pentru a-și stoca informațiile valoroase. Își desfășoară activitatea prin intermediul a trei segmente: Global RIM Business, Global Data Center Business și Corporate and Other Business. Segmentul Global RIM Business oferă cinci servicii, managementul înregistrărilor, managementul datelor, soluții digitale globale și stocare pentru consumatori. Segmentul Global Data Center Business oferă facilități și capacități de centre de date pentru a proteja activele critice și pentru a asigura funcționarea continuă a infrastructurii de tehnologie a informației (IT) a clienților săi, cu opțiuni de centre de date. Segmentul Afaceri corporative și alte afaceri constă în principal din afaceri adiacente și alte elemente corporative. Acesta deservește industrii, cum ar fi cea comercială, juridică, financiară, de sănătate, asigurări, științele vieții, energie, servicii de afaceri, divertisment și organizații guvernamentale.