Comerț Invesco - IVZ
Despre Invesco
Invesco Ltd. (Invesco) este o firmă independentă de gestionare a investițiilor. Invesco deservește piețele de retail și instituționale din cadrul industriei de gestionare a investițiilor din America, Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) și Asia-Pacific în aproximativ 110 țări. Oferă o gamă de strategii de investiții pe clase de active, stiluri de investiții și zone geografice. Clasele de active ale companiei includ piața monetară, echilibrată, acțiuni, venituri fixe și alternative. Capacitățile sale de gestionare a activelor includ fonduri mutuale, fonduri tranzacționate la bursă (ETF), conturi gestionate separat (SMA), portofolii-model, soluții de indexare și de asigurare, conturi de economii individuale (ISA), societăți de investiții cu capital variabil (ICVC), trusturi de investiții unitare (UIT) și fonduri de asigurare variabile. Baza de clienți a Invesco include entități publice și private, sindicate, organizații non-profit, dotări, fundații, fonduri de pensii, instituții financiare și fonduri suverane de investiții.