Despre Imerys
Imerys SA este o companie de minerale de specialitate cu sediul în Franța, care oferă o gamă de soluții personalizate pentru numeroase industrii, cum ar fi cea a materialelor de construcții, a energiei mobile, a oțelăriei, a produselor agroalimentare, a automobilelor și a produselor cosmetice. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a două segmente: Minerale de performanță și Materiale și soluții pentru temperaturi ridicate. Performance Minerals furnizează aditivi pentru vopsele și acoperiri, componente pentru ceramică tehnică și convențională, aditivi pentru materiale plastice și polimeri, materiale de umplutură și acoperiri pentru hârtie de tipar și de scris, precum și pentru carton și ambalaje, agenți de filtrare pentru alimente lichide și plasmă sanguină, grafit specializat pentru energie mobilă și precizie. Materiale și soluții pentru temperaturi ridicate oferă minerale refractare și soluții pentru procese industriale la temperaturi ridicate, bentonită pentru matrițe de turnătorie, pulberi de corindon pentru materiale abrazive și lianți de înaltă performanță pentru șape de pardoseală. Compania este activă la nivel global.