Comerț Huntsman - HUN CFD
Despre Huntsman
Huntsman Corporation este un producător de produse chimice organice diferențiate. Segmentele companiei includ poliuretani, produse de performanță, materiale avansate și efecte textile. Segmentul de produse poliuretani include diizocianat de metilen difenil, polioli, poliuretan termoplastic și alte produse legate de poliuretan. Segmentul produselor de performanță include aminele sunt o familie de substanțe chimice intermediare, iar anhidrida maleică este o substanță chimică intermediară utilizată în principal pentru a produce rășini poliesterice nesaturate. Segmentul Materiale avansate include formulări de polimeri pe bază de epoxidice, fenoxidice, acrilice, poliuretanice și acrilonitril-butadienă avansate din punct de vedere tehnologic, precum și rășini termorigide de înaltă performanță și agenți de întărire și agenți de întărire și aditivi pentru nanotuburi de carbon. Segmentul Textile Effects este implicat în furnizarea de procesare umedă a textilelor prin pretratare, colorare, imprimare și finisare și oferă un portofoliu divers de produse chimice și coloranți pentru textile.