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Comerț Huatai Securities Company Limited - 6886 CFD

Piața nu este disponibilă momentanInformația de piață este prezentată de la 2026-07-23T07:46:35+00:00
Condiții de tranzacționare
Tip
Acest instrument financiar este disponibil pentru tranzacționare prin CFD-uri și Knock-out-uri.
Aflați mai multe despre:CFD-uriKnock-out-uri
Ecart minim0.15
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției lungi
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției lungi
Marja. Investiția Dvs.
HK$1,000.00
Ajustare finanțare peste noapte
Taxat la valoarea totală a poziției
-0.018301 %
(-HK$0.92)

Dimensiunea tranzacției cu efect de levier ~HK$5,000.00

Bani din efectul de levier ~ $HK$4,000.00

-0.01830%
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției scurte
Ajustarea finanțării peste noapte a poziției scurte
Marja. Investiția Dvs.
HK$1,000.00
Ajustare finanțare peste noapte
Taxat la valoarea totală a poziției
-0.003617 %
(-HK$0.18)

Dimensiunea tranzacției cu efect de levier ~HK$5,000.00

Bani din efectul de levier ~ $HK$4,000.00

-0.00362%
Oră ajustare finanțare peste noapte21:00 (UTC)
MonedăHKD
Cantitate minimă tranzacționată1
Marjă20.00%
BursăHong Kong
Comision tranzacționare10%
Prima de oprire garantată
O taxă de oprire garantată a pierderii (GSL) este percepută doar dacă GSL este declanșat. Consultați secțiunea Taxe și Comisioane de pe site-ul nostru pentru mai multe detalii.
1%
Statistici cheie
Închis anteriorN/A
Deschidere17.1
Schimbare la 1 anN/A
Interval zi17.1 - 17.35

Comerț Huatai Securities Company Limited - 6886

Huatai Securities Company Limited (SHA: 601688, HKG: 6886) is a leading Chinese financial services firm, providing a comprehensive range of brokerage, asset management, investment banking, and wealth management solutions. With a strong presence in domestic and international markets, the company leverages advanced financial technology and data-driven insights to enhance trading efficiency and investment strategies. By integrating digital innovation with traditional financial expertise, Huatai Securities continues to shape the future of China’s capital markets while expanding its global footprint.

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Feedback și evaluări ale utilizatorilor

Citiți feedback-ul clienților noștri*, indiferent de nivelul lor de experiență.
2024-12-27
S*** M****

Pana acum super aplicatia, suportul ok, depuneri instante, retrageri rapide ( a doua zi ). Recomand!

2023-09-13
I***** B*******

Totul ok, intuitiva, ușor de folosit, utila

2025-01-19
G**** A*****

Până în momentul de față experiența cu platforma este bună. Nu am avut probleme cu depunerile și retragerile.Au fost făcute instant.Posibil să aibă legătură cu folosirea unui cont de Revolut.

2025-03-24
Y***** Y*********

E cea mai bună aplicația de capital e super ok totul e în regulă

2024-10-06
C*****

Aplicația este bună recomand.

2024-09-23
E***** G********

O aplicație foarte buna pentru începutul unei afaceri de investiti

2024-12-27
E** T*****

Te învață bine despre investiții și ai profit mult

2025-05-22
c*******

Foarte ușor de folosit aplicația.

2024-12-27
A*****-I******

Îmi place super fain

2024-02-24
I***** A*****

Ușurința aplicației

2023-10-23
D***** A*****

Este foarte bună o recomand

2023-01-13
T****** H*

Excelent! Din toate punctele de vedere.

*Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group. Se afișează recenziile noastre de 4 și 5 stele. Datele specifice ale utilizatorului au fost anonimizate în mod intenționat pentru a proteja confidențialitatea acestuia în conformitate cu cerințele GDPR.

4.6
Evaluări și recenzii
4.7
Evaluări și recenzii
4.6
4.6

Trei pași pentru a începe:

1. Creați-vă contul (în funcție de îndeplinirea condițiilor)2. Depuneți bani așa cum doriți3. Tranzacționați când sunteți gata