Comerț General Mills - GIS CFD
Despre General Mills
General Mills, Inc. este un producător și comerciant de produse alimentare de consum de marcă vândute prin intermediul magazinelor cu amănuntul. Compania este un furnizor de produse alimentare de marcă și fără marcă pentru industriile nord-americane de servicii alimentare și de panificație comercială. De asemenea, produce și comercializează hrană naturală pentru animale de companie. Segmentele companiei includ: America de Nord - Comerț cu amănuntul; magazine de proximitate și servicii alimentare; Europa și Australia; Asia și America Latină; și animale de companie. Compania oferă o gamă de produse alimentare, concentrându-se pe categorii, inclusiv gustări, inclusiv cereale, fructe și gustări savuroase, batoane nutritive și gustări calde congelate; cereale gata de consum; mese convenabile, inclusiv truse de masă, mese etnice, pizza, supă, amestecuri de garnituri, mic dejun congelat și antreuri congelate; iaurt; hrană naturală sănătoasă pentru animale de companie; înghețată super-premium; amestecuri și ingrediente pentru coacere și aluaturi refrigerate și congelate.