Despre NortonLifeLock Inc.
NortonLifeLock Inc. este angajată în furnizarea unei platforme de siguranță cibernetică pentru consumatori. Compania ajută clienții să își protejeze dispozitivele, confidențialitatea online, identitatea și rețelele casnice de criminalitatea informatică. Compania se concentrează pe vânzarea de soluții de siguranță cibernetică pe bază de abonament, în primul rând direct către consumatori prin intermediul site-urilor web Norton și Avira și, indirect, prin relații de parteneriat cu comercianții cu amănuntul, furnizorii de servicii de telecomunicații și producătorii de echipamente hardware originale (OEM). Printre produsele companiei se numără ofertele Norton 360 Security, Norton Security, Norton Secure virtual private network (VPN), Avira Security și alte soluții de securitate pentru consumatori. Compania oferă, de asemenea, produse de protecție, inclusiv ofertele Norton 360 cu LifeLock, protecția împotriva furtului de identitate LifeLock și alte soluții de protecție a informațiilor.