Despre FMC
FMC Corporation este o companie de științe agricole, care oferă soluții pentru agricultori cu un portofoliu de produse alimentat de o serie de descoperiri și dezvoltări orientate spre piață în domeniul protecției culturilor, al îmbunătățirii culturilor și al gestionării profesionale a dăunătorilor și a gazonului. Compania dezvoltă, comercializează și vinde trei clase de produse chimice pentru protecția culturilor (insecticide, erbicide și fungicide), precum și produse biologice, nutriția culturilor și tratarea semințelor. Aceste produse sunt utilizate în agricultură pentru a spori randamentul culturilor prin controlul insectelor, al buruienilor și al bolilor, precum și pe piețele non-agricole pentru controlul dăunătorilor. Tehnologiile sale avansate includ produse de combatere a insectelor bazate pe ingredientele active Rynaxypyr și Cyazypyr; erbicidele de marcă Authority, Boral, Centium, Command și Gamit; ingredientul activ al erbicidului Isoflex; insecticidele de marcă Talstar și Hero; și fungicidele pe bază de flutriafol. Portofoliul său include, de asemenea, serviciile de informații agricole Arc și produse biologice, cum ar fi bionematicidele Quartzo și Presence.