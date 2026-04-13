Comerț Federal Realty - FRT CFD
Despre Federal Realty
Federal Realty Investment Trust este un fond de investiții imobiliare (REIT). Compania este specializată în deținerea, gestionarea și reamenajarea proprietăților de vânzare cu amănuntul și a proprietăților cu destinație mixtă situate în principal în comunități de pe piețele metropolitane din regiunile Nord-Est și Mid-Atlantic din Statele Unite, California și sudul Floridei. Compania deține sau are participații în centre comerciale comunitare și de cartier și în proprietăți cu destinație mixtă, care funcționează ca 104 proiecte imobiliare de vânzare cu amănuntul care cuprind aproximativ 25,1 milioane de metri pătrați. Portofoliul Societății include spații comerciale cu amănuntul în mai multe formate, de la centre comerciale regionale, comunitare și de cartier, care sunt ancorate de magazine alimentare, până la proprietăți cu utilizare mixtă, care sunt de obicei centrate în jurul unei componente comerciale, dar care includ și componente de birouri, rezidențiale și/sau hoteliere. Are aproximativ 104 proprietăți, care includ aproximativ 3.100 de chiriași, în 25 de milioane de metri pătrați, și aproximativ 3.400 de unități rezidențiale.