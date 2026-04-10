Despre Faurecia
Faurecia SE este un furnizor de echipamente auto cu sediul în Franța. Compania își raportează activitățile în patru segmente principale: Faurecia Seating, Faurecia Interiors, Faurecia Clarion Electronics și Faurecia Clean Mobility. Faurecia Seating dezvoltă sisteme de scaune care optimizează confortul și siguranța utilizatorilor. De asemenea, dezvoltă soluții pentru confort termic și postural, sănătate și wellness și siguranță avansată. Segmentul Faurecia Interiors dezvoltă sisteme de interior complete, inclusiv panouri de instrumente, panouri de uși, console centrale, precum și suprafețe inteligente, soluții pentru interfețe om-mașină intuitive și confort climatic personalizat în cabină și calitatea aerului. Segmentul Faurecia Clarion Electronics dezvoltă și produce servicii de infotainment la bordul vehiculelor, design audio complet digital, asistență avansată pentru șoferi, conectivitate și servicii cloud pentru clienții din întreaga lume. Segmentul Faurecia Clean Mobility dezvoltă soluții pentru a conduce mobilitatea și industria către emisii zero.