Comerț Euronext NV - ENX CFD
Despre Euronext NV
Euronext NV este o societate cu sediul în Țările de Jos, care servește drept societate-mamă a grupului bursier pan-european Euronext. Euronext oferă o gamă variată de produse și servicii, combinând piețele de acțiuni, de titluri cu venit fix și de instrumente derivate din Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisabona, Londra și Paris. Activitățile companiei cuprind, printre altele, listarea, tranzacționarea în numerar, tranzacționarea instrumentelor derivate, date de piață și indici, soluții post-tranzacționare și de piață. Piețele reglementate Euronext oferă un loc de listare pentru companiile care doresc să obțină capital și să intre în zona euro. Aceasta oferă o platformă electronică de tranzacționare, care permite investitorilor să plaseze ordine direct la bursă. Societatea vinde date în timp real, istorice și de referință generate de activitatea de pe piețele Euronext. De asemenea, calculează și publică un portofoliu de peste 500 de indici de referință, inclusiv indicele AEX-Index și indicele CAC 40. Societatea oferă soluții și servicii tehnologice pentru burse și operatori de piață.