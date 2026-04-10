Comerț Eurazeo - RFp CFD
Despre Eurazeo
Eurazeo SE este o societate de investiții cu sediul în Franța. Societatea deține un portofoliu diversificat de peste 18 miliarde de euro în active administrate în toate sectoarele de activitate, inclusiv 12,9 miliarde de euro de la terți, investite în peste 430 de companii. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a cinci divizii de investiții: Eurazeo Capital, cu investiții în Iberchem, Albingia sau Europcar Mobility Group; Eurazeo PME, cu investiții în Dessange sau In'Tech Medical; Eurazeo Growth, cu investiții în Doctolib sau PayFit; Eurazeo Brands, cu investiții în consum și retail, inclusiv în domeniul frumuseții cu Pat McGrath Labs, al modei cu Bandier, al casei cu Herschel Supply, al petrecerii timpului liber, al bunăstării sau în companii alimentare cu Q Mixers; Eurazeo Patrimoine, cu investiții în imobiliare și infrastructură cu C2S Group, Dazeo sau Reden Solar. Compania susține, de asemenea, sectorul digital cu Idinvest Venture prin investiții în Ornikar, o școală de șoferi online sau M Pharma, o companie biofarmaceutică.