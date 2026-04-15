Comerț ESS Tech, Inc. - GWH CFD
Despre ESS Tech, Inc.
ESS Tech, Inc., fostă ACON S2 Acquisition Corp., este o companie de stocare a energiei pe termen lung, specializată în tehnologia bateriilor cu flux de fier. Compania proiectează și produce baterii de lungă durată folosind materiale care abundă în pământ. Bateriile sale oferă flexibilitate operatorilor de rețea și asigurarea energiei pentru clienții comerciali și industriali. Tehnologia sa abordează livrarea de energie, durata și ciclul de viață într-o singură platformă de baterii care se compară favorabil cu bateriile litiu-ion. Folosind tehnologia sa de baterii cu flux de fier, compania dezvoltă două produse, cum ar fi Energy Warehouse și Energy Center. Energy Warehouse oferă stocare de energie de la 50 de kilowați (kW) la 90 kW și durate de patru până la 12 ore. Energy Warehouses sunt implementate în unități de containere de transport maritim, permițând un sistem la cheie care poate fi instalat cu ușurință la sediul unui client. Depozitul de energie oferă o gamă de configurații personalizabile și este instalat pentru a satisface nevoile de putere, energie și durată ale clienților.