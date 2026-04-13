EQT Corporation este un producător de gaze naturale cu operațiuni axate pe șisturile Marcellus și Utica din bazinul Appalachian. Are aproximativ 25,0 trilioane de picioare cubice echivalente (Tcfe) de rezerve dovedite de gaze naturale, lichide din gaze naturale (LGN) și rezerve de țiței în aproximativ 2,0 milioane de hectare brute, inclusiv aproximativ 1,7 milioane de hectare brute în zona Marcellus. Compania se concentrează pe executarea de proiecte de dezvoltare combinate, care se referă la dezvoltarea în tandem a mai multor platforme cu mai multe puțuri. Compania deține sau închiriază aproximativ 610.000 de acri net în Pennsylvania. Compania deține sau închiriază aproximativ 405.000 de hectare nete în Virginia de Vest. De asemenea, deține sau închiriază aproximativ 65.000 de acri net în estul statului Ohio. Compania încheie în principal contracte cu MarkWest Energy Partners, L.P. (MarkWest) pentru a-și procesa gazele naturale și pentru a extrage din gazele naturale produse fluxuri de hidrocarburi mai grele (constând în principal în etan, propan, izobutan, butan normal și benzină naturală).