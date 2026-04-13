Despre Eldorado Gold Corporation
Eldorado Gold Corp. este un producător de aur și metale de bază cu sediul în Canada, cu operațiuni miniere, de dezvoltare și de explorare în Turcia, Canada, Grecia, România și Brazilia. Compania exploatează două mine de aur în Turcia, care includ Kisladag și Efemcukuru, și două mine polimetalice în Grecia, care includ Olympias și Stratoni. Exploatarea sa de la Kisladag este o exploatare în carieră deschisă, care utilizează leșia în grămezi pentru recuperarea aurului. Efemcukuru este o exploatare subterană situată în provincia Izmir, în vestul Turciei. Mina Stratoni este o mină de argint-plumb-zinc, iar Olympias este o mină de aur-argint-plumb-zinc. De asemenea, compania are două proiecte de dezvoltare în Grecia: Skouries, care este un zăcământ porphyry de aur-cupru; și Perama Hill, un zăcământ epitermal de aur-argint. Compania este în curs de dezvoltare a proiectului Certej din România. Compania exploatează mina de aur Lamaque din Canada. Printre filialele companiei se numără Brazauro Recursos Minerais S.A., Deva Gold S.A., Hellas Gold S.A., SG Resources B.V. și Thrace Minerals S.A.