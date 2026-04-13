Comerț Dropbox - DBX CFD
Despre Dropbox
Dropbox, Inc. este un furnizor de platforme de colaborare. Platforma companiei oferă capabilități, care permit utilizatorilor să creeze, să acceseze, să organizeze, să partajeze, să colaboreze și să securizeze conținutul. Este creează capabilități include Dropbox paper and doc scanner. Hârtia sa Dropbox permite utilizatorilor să fie coautori de conținut, să eticheteze alte persoane, să atribuie sarcini cu date de scadență, să integreze și să comenteze fișiere, tabele, liste de verificare și fragmente de cod în timp real. Scanerul său de documente le permite utilizatorilor să creeze conținut în Dropbox din copii pe hârtie. Capabilitățile sale de acces și organizare includ căutare, previzualizări bogate, Dropbox Smart Sync, istoricul versiunilor, ecosistemul terților, derulare, backup pe computer, parole și seif. Capacitățile sale de partajare includ foldere, linkuri partajate, transfer, cereri de fișiere și filigranare. Capacitățile sale de Colaborare includ comentarii și adnotări, flux de activitate a fișierelor, informații și prezență a vizualizatorului și HelloSign. Capacitățile Secure includ criptarea, recuperarea fișierelor și controlul administratorului.