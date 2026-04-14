Despre Dowa Holdings Co., Ltd.
DOWA HOLDINGS CO., LTD. este o companie cu sediul în Japonia, implicată în principal în activități de topire, de prelucrare a metalelor și altele. Compania are cinci segmente de activitate. Segmentul Mediu și Reciclare este implicat în gestionarea deșeurilor, remedierea solului, reciclarea resurselor și afaceri de logistică. Segmentul de topire este implicat în fabricarea și vânzarea de cupru, zinc, aur, argint și alte metale. Segmentul Materiale electronice este implicat în fabricarea și vânzarea de materiale conductoare de electricitate pentru componente electronice și altele. Segmentul de prelucrare a metalelor este implicat în fabricarea și vânzarea de produse metalice prelucrate și plăci de circuite. Segmentul de tratament termic este implicat în prelucrarea termică și de tratare a suprafețelor materialelor metalice, precum și în fabricarea, vânzarea și întreținerea instalațiilor de prelucrare termică și a instalațiilor auxiliare. Societatea este, de asemenea, implicată în afaceri de leasing imobiliar, afaceri de construcții de instalații și altele.