Despre Devon Energy
Devon Energy Corporation (Devon) este o companie energetică independentă care se ocupă în principal de explorarea, dezvoltarea și producția de petrol, gaze naturale și lichide din gaze naturale. Operațiunile Devon se concentrează pe uscat, în Statele Unite, în cinci zone principale: Bazinul Delaware, Eagle Ford, Bazinul Powder River, Bazinul Anadarko și Bazinul Williston. Bazinul Delaware operează aproximativ opt sonde care oferă oportunități de explorare și dezvoltare din rezervoarele geologice, inclusiv din formațiunile Wolfcamp, Bone Spring, Leonard și Delaware. Operațiunile din Eagle Ford sunt situate în comitatul DeWitt, Texas. Activul din bazinul Powder River Basin se concentrează pe oportunități petroliere care vizează mai multe obiective petroliere, inclusiv formațiunile Turner, Parkman, Teapot și Niobrara. Bazinul Anadarko al companiei este situat în principal în comitatele Canadian, Kingfisher și Blaine din Oklahoma. Bazinul Williston este situat în întregime în Rezervația indiană Fort Berthold, constând în aproximativ 85.000 de acri net.