Despre DENSO Corporation
DENSO Corporation este un furnizor de componente auto. Activitatea privind sistemele de propulsie produce și vinde senzori de evacuare, bobine de aprindere și altele. Afacerea sistemului de electrificare produce și vinde demaroare, alternatoare, pachete de baterii litiu-ion, servodirecție electrică electromecanică integrată cu două sisteme de acționare și altele. Activitatea de sisteme electronice produce și vinde computere de control al motorului, computere de control al caroseriei, computere de control al transmisiei și altele. Afacerea de sisteme termice produce și vinde sisteme de aer condiționat pentru automobile, aparate de aer condiționat pentru scaune, module de răcire a motorului și altele. Afacerea de sisteme de mobilitate produce și vinde sisteme de informare în cabina de pilotaj, contoare combinate, afișaje de tip head-up și altele. Activitatea de echipamente industriale produce și vinde diverși roboți, controlere programabile și altele. Afacerea de echipamente legate de viață produce și vinde încălzitoare de apă, aparate de aer condiționat rezidențiale și altele.