Despre DCC PLC
DCC PLC este o companie internațională de vânzări, marketing și servicii de asistență cu sediul în Irlanda. Compania își desfășoară activitatea în aproximativ 20 de țări, furnizând produse și servicii care sunt utilizate în fiecare zi. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a patru segmente: DCC LPG, DCC Retail & Oil, DCC Healthcare și DCC Technology. DCC LPG este angajată în activități de vânzare și comercializare a gazului petrolier lichefiat (GPL), cu operațiuni în Europa, Asia și Statele Unite (SUA), precum și o activitate de vânzare cu amănuntul a gazelor naturale și a energiei electrice în Europa. DCC Retail & Oil este implicată în vânzarea, comercializarea și vânzarea cu amănuntul a carburanților pentru transport și comerciali, a uleiurilor de încălzire și a produselor și serviciilor conexe în Europa. Divizia DCC Healthcare se concentrează pe afacerile din domeniul sănătății, furnizând produse și servicii furnizorilor de servicii medicale și proprietarilor de mărci de sănătate și frumusețe. DCC Technology este un partener în materie de traseu spre piață și de lanț de aprovizionare pentru mărci tehnologice globale.