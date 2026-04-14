Despre Cloudflare Inc.
Cloudflare, Inc. este un furnizor global de servicii cloud care oferă o gamă de servicii pentru întreprinderi de toate dimensiunile și din toate zonele geografice. Rețeaua companiei servește ca un plan de control scalabil și unificat pentru a oferi securitate, performanță și fiabilitate în cadrul aplicațiilor on-premise, hibride, cloud și software-as-a-service (SaaS). Suita integrată de produse a companiei constă în soluții pentru infrastructura externă a unei organizații, cum ar fi site-urile web, aplicațiile și interfețele de programare a aplicațiilor (API) pentru a oferi securitate, performanță și fiabilitate; soluții pentru a deservi resursele interne ale unei organizații, cum ar fi rețelele și dispozitivele interne; soluții bazate pe dezvoltatori și oferte pentru consumatori. Printre produsele sale de securitate se numără Cloud Firewall, Bot Management, Unmetered Mitigation, Cloudflare Orbit, SSL pentru SaaS, Dedicated & Custom Certs și altele. Printre produsele sale de performanță se numără Content Delivery, Intelligent Routing, Content Optimization și altele.