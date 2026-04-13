Despre Cinemark Holdings, Inc.
Cinemark Holdings, Inc. se ocupă în principal cu furnizarea de proiecții cinematografice. Compania operează prin intermediul a două segmente: Piețe americane și piețe internaționale. Compania operează aproximativ 522 de cinematografe și peste 5.868 de ecrane în Statele Unite și America Latină. În Statele Unite, compania oferă circuite în peste 321 de cinematografe și aproximativ 4.408 ecrane, iar circuitul său internațional are peste 201 cinematografe și aproximativ 1.460 de ecrane în 15 țări. Compania difuzează filme mainstream din mai multe genuri diferite, cum ar fi filme de animație, filme de familie, drame, comedii, filme de groază și filme de acțiune. Compania oferă conținut atât în format bidimensional (2-D), cât și în format bidimensional (3-D) în toate cinematografele sale. Compania are cinematografe în Statele Unite, Brazilia, Argentina, Chile, Columbia, Columbia, Ecuador, Peru, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Guatemala, Bolivia, Curacao și Paraguay.