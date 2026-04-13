Despre Cenovus Energy Inc
Cenovus Energy Inc. este o companie energetică integrată cu sediul în Canada, care se ocupă cu producția, rafinarea și modernizarea țițeiului și a gazelor naturale, cu operațiuni în Canada, Statele Unite și în regiunea Asia-Pacific. Segmentele companiei includ Upstream, Downstream și Corporate și eliminări. Segmentul Upstream include Oil Sands, Conventional, Heavy Oil și Offshore. Segmentul Downstream include producția canadiană, producția din Statele Unite și comerțul cu amănuntul. Operațiunile din amonte ale companiei includ proiecte de nisipuri bituminoase în nordul Alberta, proiecte de țiței termic și convențional, gaze naturale și lichide din gaze naturale (LGN) în vestul Canadei, producția de țiței în largul teritoriului Newfoundland și Labrador și producția de gaze naturale și LGN în largul Chinei și Indoneziei. Operațiunile sale din aval includ operațiuni de modernizare, rafinare și vânzare cu amănuntul în Canada și în Statele Unite.