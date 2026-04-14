Comerț Canon Inc. - 7751 CFD
Despre Canon Inc.
Canon Inc. este implicată în principal în dezvoltarea, producția și vânzarea de echipamente de birou, sisteme de imagistică, sisteme medicale, echipamente industriale și în furnizarea de servicii conexe. Compania își desfășoară activitatea în patru segmente de afaceri. Segmentul Office furnizează mașini multifuncționale de birou, mașini multifuncționale cu laser, imprimante cu laser, imprimante digitale cu alunecare continuă, planșete digitale cu foi tăiate, imprimante de format mare și soluții pentru documente. Produsele segmentului Imaging System includ camere digitale cu obiective interschimbabile, camere digitale compacte, camere video digitale, camere cinematografice digitale și altele. Segmentul Echipamente industriale și altele oferă dispozitive de expunere a semiconductorilor, dispozitive de expunere FPD, dispozitive de formare a filmelor subțiri în vid, dispozitive de fabricare a afișajelor EL organice, dispozitive de lipire a matrițelor, micromotoare, camere de rețea, terminale portabile și altele. Segmentul Medical System furnizează radiografie digitală, echipamente de diagnosticare cu raze X, echipamente de diagnosticare cu ultrasunete și altele.