Despre Bukit Sembawang
Bukit Sembawang Estates Limited este un holding de investiții. Compania se concentrează pe deținerea de investiții, dezvoltarea de proprietăți și operarea de apartamente cu servicii. Își desfășoară activitatea prin intermediul a trei segmente: Dezvoltare imobiliară, care include dezvoltarea de proprietăți rezidențiale pentru vânzare; Holding de investiții, care include deținerea și gestionarea clădirilor de birouri și a investițiilor, și Hospitality, care operează unități de apartamente cu servicii. A construit ansambluri rezidențiale, inclusiv aproximativ 4.600 de locuințe în Seletar Hills, Sembawang Hills, Luxus Hills și peste 1.800 de unități rezidențiale în locații de top din Singapore, cum ar fi District 9 și 10. Portofoliile sale de condominii și apartamente private de înaltă calitate includ proiecte finalizate precum Parc Mondrian, Verdure, Paterson Suites, The Vermont on Cairnhill, Skyline Residences, Paterson Collection, Watercove, Nim Collection Phase 1 & 2 și Luxus Hills Phase 1 până la 7, Luxus Hills Signature și Contemporary Collection.