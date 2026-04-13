Despre Brown-Forman Corporation
Brown-Forman Corporation este o companie producătoare de băuturi spirtoase și vinuri. Compania produce, distilează, îmbuteliază, importă, exportă, comercializează și vinde o gamă largă de băuturi alcoolice. Compania are un portofoliu de aproximativ 40 de mărci de băuturi spirtoase, cocktailuri gata de băutură (RTD) și vinuri. Printre principalele sale mărci se numără Jack Daniel's Tennessee Whiskey, Jack Daniel's RTD, Jack Daniel's Tennessee Honey, Gentleman Jack Rare Tennessee Whiskey, Jack Daniel's Tennessee Fire, Jack Daniel's Single Barrel Collection, Jack Daniel's Sinatra Select, Jack Daniel's Winter Jack, Jack Daniel's No. 27 Gold Tennessee Whiskey, Finlandia Vodkas, Korbel California Brandy, Korbel California Champagnes, Woodford Reserve Kentucky Bourbons, Woodford Reserve Double Oaked, el Jimador Tequilas, el Jimador New Mix RTD, Herradura Tequilas, Sonoma-Cutrer California Wines, Chambord Liqueur, Old Forester Kentucky Straight Bourbon Whisky, Coopers' Craft Kentucky Bourbon, Antiguo Tequila, Pepe Lopez Tequila și Fords Gin.